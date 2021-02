Illanes: “L’Avellino è sempre stata la mia priorità. Ecco a chi mi ispiro”

Il difensore di proprietà della Fiorentina tornato in prestito all’Avellino, Julian Illanes, ha parlato a Prima Tivù.

Queste le sue parole, riportate da tuttoavellino.it: “Io l’ho sempre detto che in Serie C la priorità era l’Avellino, qualora mi avessero cercato altri club sarei andato solo ad Avellino. Il bel gioco? Ho sentito che alcune settimane fa qualcuno parlava del bel gioco, che l’Avellino faticava. Io credo che siano solo opinioni personali, che ognuno può leggere una partita come vuole. L’importante è fare risultato”.

Illanes si è soffermato poi sui suoi modelli: “Mi piace molto Otamendi, difensore argentino che ha giocato anche al Manchester City. Io cerco di dare la mia mano alla squadra, ho del carattere e spero di dare il massimo per la squadra”.