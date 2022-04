Importanti novità sul fronte biglietti a San Siro: annullati i tickets per il settore ospiti. A breve il via della nuova vendita. Tutte le info

Arrivano importanti novità per i tifosi della Fiorentina riguardo al caos biglietti scaturito in vista del match contro il Milan in programma domenica prossima. Il GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) di Milano ha disposto l’annullamento dei biglietti emessi per il terzo anello verde (settore ospiti) di San Siro ed a breve i biglietti del settore ospiti per domenica saranno nuovamente in vendita per i soli possessori di IN VIOLA GOLD emesse entro ieri sia online che presso ATF ed altri punti Vivaticket in zona. Scelta arrivata in extremis in vista della trasferta di Milano, sul quale ha sicuramente contribuito la pressione esercitata dalla Fiorentina con le parole di ieri del direttore generale Joe Barone.