I Guelfi Firenze si sono aggiudicati l’Italian Bowl battendo i Seamen Milano per 21-17 nella cornice del Dall’Ara di Bologna. I viola del football americano hanno vendicato così il KO in finale di tre anni fa e si sono aggiudicati per la prima volta nella loro storia il titolo italiano.

Una grande gioia per la città di Firenze, che torna a festeggiare uno scudetto dalla stagione 2016-17, quando la formazione femminile della Fiorentina conquistò la Serie A di calcio.