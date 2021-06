In bilico il futuro di Antognoni: non sarà più club manager. La Fiorentina studia un ruolo per il suo simbolo

Rivoluzione tra il parco giocatori, ma anche nella dirigenza della Fiorentina. Giancarlo Antognoni è in scadenza di contratto e il suo futuro è dunque in dubbio. Una certezza, però, ci sarebbe: secondo quanto riportato da La Nazione, l‘Unico 10 non sarà più il club manager della Viola.

La Fiorentina, d’altro canto, non vorrebbe privarsi della sua bandiera e starebbe pensando ad un ruolo ad hoc che possa valorizzare quanto fatto da Antognoni per la società gigliata e le sue competenze. Allo studio un possibile futuro da ambasciatore della Fiorentina.