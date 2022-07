In chiusura la trattativa tra Fiorentina e Reggina per il difensore viola classe 2002 Eduard Duțu. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giovane rumeno dovrebbe sbarcare in Serie B dopo l’avventura in prestito nella scorsa stagione all’Aquila Montevarchi.

Per lui, in Serie C, 26 presenze e un assist messo a referto. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, la formula di trasferimento sarà il prestito secco.