In Inghilterra non c’è spazio e Cutrone ritorna di moda per il mercato della Fiorentina

Secondo quanto riporta il sito Calciomercato.com la Fiorentina sarebbe ancora interessata a Patrick Cutrone. L’attaccante ex Milan era già stato seguito dalla società viola nelle scorse sessioni di mercato, quando però il giocatore scelse l’avventura in Premier al Wolverhampton. Deluso dal poco spazio trovato in Inghilterra, Cutrone potrebbe partire già a gennaio e la Fiorentina sembra essere alla finestra. L’offerta della società gigliata potrebbe essere sulla base del prestito con diritto di riscatto (che potrebbe diventare obbligo in base a presenze/prestazioni del giocatore). Ora c’è da aspettare l’incontro tra l’entourage del giocatore e la società inglese, che avverrà non prima del 4 gennaio.