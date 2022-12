In Spagna elogiano e temono Amrabat: “Ha fermato Modric e De Bruyne… Sembra abbia tre polmoni”

Una delle sfide più affascinanti degli ottavi di finale di questo Mondiale è senz’altro Spagna-Marocco, partita in programma domani alle 16:00. In campo l’ultimo dei calciatori della Fiorentina rimasto dentro il torneo: Sofyan Amrabat. Una Coppa del Mondo che ha visto il giocatore viola giganteggiare con la sua Nazionale, fermando squadre come il Belgio e la Croazia.

Il posto in copertina Amrabat se l’è preso tutto e a rimarcare la pericolosità del marocchino per la Spagna è il noto quotidiano iberico Marca, che nell’edizione online titola così: “Sofyan Amrabat, il leone che ha fermato Modric e De Bruyne sfida la Spagna: ha tre polmoni“.

Un Mondiale che lo ha messo in vetrina in tutta Europa. Adesso starà alla Fiorentina resistere agli assalti per lui.