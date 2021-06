In tanti sono interessati a Hysaj, ma il terzino prende tempo: ecco quando potrebbe arrivare la decisione sul suo futuro

Fiorentina, Lazio, Betis Siviglia ma non solo. Diversi i club interessati all’ingaggio del terzino del Napoli Elseid Hysaj che dal 30 giugno sarà svincolato e potrà essere ingaggiato a parametro zero. Proprio alla fine di questo mese, quando il suo contratto con la società partenopea scadrà definitivamente, potrebbe arrivare la decisione sul suo futuro di Hysaj. Il calciatore potrebbe dunque prendersi ancora qualche settimana per decidere la sua prossima destinazione. A riportarlo è il sito Fichajes.net