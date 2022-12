Inchiesta Juventus, Agnelli e quella cena segreta con gli esponenti di sei squadre di serie A

“Quella cena segreta di Agnelli con sei club e i vertici del calcio” è il titolo che è possibile leggere nel taglio de Il Messaggero in merito all’inchiesta che riguarda la Juventus. Un “incontro organizzato in via riservata” tra Andrea Agnelli e gli esponenti di sei squadre di serie A, alla presenza dei vertici della Lega calcio e della Figc.

Come riporta TMW, c’è anche questo episodio nelle carte dell’inchiesta sui conti della Juventus. A parlarne è la Procura di Torino nel passaggio della richiesta di custodia cautelare, avanzata a giugno, dedicato a presunti rapporti di partnership del club bianconero con altre società italiane e straniere (tra queste, Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Empoli, Udinese, Grosseto, Parma, Pisa, Monza, Cosenza, Pescara, Lugano, Basilea, Sion, Olympique des Alpes).