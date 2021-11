Incontro in programma per il futuro di Callejon: le due opzioni sul tavolo della Fiorentina

Secondo quanto riportato da todofichajes.com entro le prossime due settimane ci sarà un incontro tra la Fiorentina e l’entourage di Callejon per decidere il futuro dello spagnolo. Il suo contratto scadrà in estate e le sue prestazioni fino ad adesso non hanno convinto. Difficile che la sua carriera continui a Firenze oltre giugno, visto che il suo attuale contratto è molto oneroso e un rinnovo al momento sembra molto distante. La Fiorentina riterrebbe la separazione l’opzione più giusta per entrambe le parti.

In ogni caso le parti si ritroveranno come detto nei prossimi giorni per discutere sul da farsi, anche se l’opzione più probabile al momento sembra quella dello svincolo.