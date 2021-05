Incredibile Gerson: ora lo vuole uno storico club europeo e il Flamengo lo valuta… 30 milioni!

La stagione di Gerson con la maglia della Fiorentina rientra a pieno titolo tra le peggiori che si siano mai viste. Uno scarso rendimento tecnico che, unito a un entusiasmo mai dimostrato, fanno del brasiliano uno dei grandi fallimenti della storia recente del club viola.

Eppure, dopo l’esperienza in riva all’Arno, Gerson si è rilanciato ottenendo buone referenze da più fronti. Lo dimostra l’interesse dell’Olimpique Marsiglia, che si è interessata a lui con grande soddisfazione del padre e procuratore: “È un onore che un club del genere si interessi a noi, un club storico in Europa – ha detto a L’Equipe.

E come se non bastasse, a sorprendere è anche la cifra che attualmente vale Gerson. Per lui il Flamengo, squadra in cui gioca attualmente, chiede almeno 30 milioni di euro. E pensare che il giocatore visto a Firenze, forse, non ne valeva nemmeno un terzo.