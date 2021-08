Inserimento di altri club inglesi per Milenkovic? Ecco qual è realmente la situazione

Ci sono altri club inglesi che stanno trattando con la Fiorentina per Nikola Milenkovic? Voci e indiscrezioni (specialmente sul Leicester) ne stanno girando diverse in queste ore.

La realtà è però diversa e possiamo dire che Barone e Pradè (con l’aiuto dell’agente del serbo, Ramadani) lo stanno trattando solo con gli Hammers.

E le sensazioni restano le stesse avute fin qui: alla fine, limati tutti i dettagli che ci sono da limare e risolti i problemi che ancora sono sul tavolo, l’affare si farà.

Del resto, come abbiamo scritto in questi giorni, non ci sono le condizioni affinché Milenkovic possa restare ancora un anno a Firenze, col rischio di perderlo a costo zero.