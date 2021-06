Intanto il Napoli è pronto a “liberare” Ospina, rimpiazzandolo con un ex Fiorentina

Secondo quanto riportato da 1 Station Radio Luigi Sepe sarebbe pronto a tornare al Napoli per il ruolo di secondo portiere alle spalle di Alex Meret. Conferme sul suo approdo in terra partenopea sarebbero arrivate anche dalla famiglia dell’attuale giocatore del Parma, quest’anno retrocesso in Serie B. L’ex portiere della Fiorentina libererebbe di fatto David Ospina che quest’anno, con Gattuso in panchina, si è giocato alla pari il posto con Meret. Proprio il portiere colombiano è tra i preferiti dalla società viola per rimpiazzare Dragowski in caso di addio del portiere polacco.