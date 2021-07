Non c’è solo il mercato al maschile, gestito da Daniele Pradè e Joe Barone ma anche la Fiorentina Femminile cambierà alcuni volti in vista della prossima stagione: il primo è stato quello di Patrizia Panico, neo allenatrice viola. Sul campo invece la Fiorentina ha annunciato due acquisti: si tratta di Francesca Vitale, classe ’92 ex Milan, e Federica Caffereta, classe 2000, proveniente invece dal Napoli.