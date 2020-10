Intanto per qualcuno, Milik si sarebbe già promesso alla Fiorentina: un accordo col Napoli non impossibile da trovare

C’è chi lo sogna e chi… la fa un po’ troppo facile, forse. Di certo Arek Milik da Napoli andrà via, visto il contratto in scadenza a fine giugno 2021 e la prospettiva di una stagione tra tribuna e panchina che lo costringerebbe a perdere l’Europeo. Per questo è diventato un’opzione per la Fiorentina, anche se la sua preferenza sarebbe per un club europeo: sembrava fatta con la Roma ma poi è saltato tutto e di opzioni non ce ne sono poi moltissime. Secondo Tuttosport però, il polacco si sarebbe addirittura “promesso alla Fiorentina“, in attesa che il club viola incassi i soldi di Chiesa. Di sicuro l’accordo con il Napoli non sarebbe così impossibile da trovare, sulla base di un prestito oneroso più obbligo di riscatto ed una cifra totale intorno ai 30 milioni di euro.

