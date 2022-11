Interesse della Fiorentina per un attaccante francese. Ikoné potrebbe riabbracciare un ex compagno

La Fiorentina sembra avere occhi anche in Ligue 1, per quanto riguarda il calciomercato. Sono già tanti i nomi degli esterni d’attacco accostati alla Viola; l’ultimo arriva proprio dal campionato francese, una vecchia conoscenza di Jonathan Ikoné.

Secondo quanto riportato da Butfootballclub.fr, la Fiorentina sarebbe interessata a Jonathan Bamba, ala sinistra in forza al Lille. Con 4 reti in 15 partite e un posto da titolare garantito ormai da anni, il classe ‘96 è una delle punte di diamante del club. In ogni caso, i viola non sarebbero gli unici interessati: c’è anche (e soprattutto) l’Atalanta, qualora dovesse salutare Bergamo uno tra Ruslan Malinovskyi e… Jeremie Boga.