Intreccio Badelj: La rivoluzione Iachini potrebbe colpirlo in pieno. E il Torino…

L’addio di Montella e l’arrivo di Iachini sulla panchina della Fiorentina, potrebbe determinare dei cambiamenti importanti all’interno della formazione viola. A pagarne le conseguenze per primo potrebbe essere il centrocampista Badelj che potrebbe perdere il posto da titolare. Non solo. Per lui si parla anche della possibilità che possa andarsene al Torino nel corso del prossimo mercato. I granata cercano un rinforzo in mediana, Meité e Bonifazi, invece possono fare al caso dei gigliati, quindi ci sono tutti gli ingredienti per un bell’intreccio di mercato. Situazione tutta da monitorare e seguire.