Intreccio di mercato con un club di Serie C: Fiorentina sulle tracce di un bomber del 2004, Recanatese a caccia di un attaccante della Primavera

Fiorentina sulle tracce di un giovane attaccante della Recanatese. Secondo quanto affermato da Il Resto del Carlino nulla traspira dalla società abruzzese, ma la Viola appare nettamente in pole-position per aggiudicarsi le prestazioni dell’attaccante, classe 2004, originario di Offagna, Filippo Guidobaldi.

Potrebbero esserci a breve novità importanti per la Recanatese per quanto riguarda la cessione del corteggiatissimo Guidobaldi. Oltre a Lucchesi, un altro tra i nomi più gettonati a partire è quello di Ciro Capasso, attaccante reduce da una buona stagione agli ordini di Aquilani in Primavera. Secondo il Corriere Adriatico, il suo nome è finito sul taccuino dei dirigenti della Recanatese, società di Serie C in cerca di rinforzi Under.