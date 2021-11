Inzaghi batte Spalletti e l’Inter ricuce lo strappo su Napoli e Milan. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La 13esima giornata di Serie A è proseguita con il big match tra Inter e Napoli. A San Siro, i padroni di casa vincono per 3-2 contro una delle due capolista del campionato. Ma sono i partenopei a passare in vantaggio con il gol di Zielinski, ben imbeccato da Insigne, al 17′. Al 25 arriva il pareggio dei nerazzurri, firmato da Calhanoglu su calcio di rigore. In chiusura di primo tempo l’Inter passa in vantaggio, con Perisic bravo ad anticipare tutti di testa sugli sviluppi di un corner.

Al 61′ arriva il 3-1, firmato da Lautaro Martinez su assist di Correa. Gli uomini di Spalletti non mollano e al 79′ arriva il gol del neo entrato Mertens, che riapre la partita. Il Napoli si butta all’assalto per trovare il pareggio, ma Handanovic e la scarsa mira dello stesso Mertens permettono all’Inter di conquistare tre punti fondamentali per la lotta Scudetto.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli, Milan 32, Inter 28, Atalanta 25, Fiorentina, Lazio, Juventus 21, Roma 19, Bologna 18, Empoli, Verona 16, Sassuolo, Venezia 15, Torino, Udinese 14, Sampdoria 12, Spezia 11, Genoa 9, Salernitana, Cagliari 7.