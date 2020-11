Italia, Mancini convoca 41 giocatori: Ok Biraghi e Castrovilli, out Bonaventura

Pochi minuti fa è stata resa nota la lista dei convocati di Roberto Mancini in vista delle sfide contro Estonia, Polonia e Bosnia Erzegovina: il ct a causa dei noti problemi relativi al Covid per la prima volta chiama 41 giocatori. Prima convocazione per il centrocampista dell’Atalanta Matteo Pessina e per il laterale del Milan Davide Calabria; Torna invece a vestire la maglia della Nazionale quattro anni e mezzo dopo l’ultima convocazione il centrocampista del Bologna, Roberto Soriano. Sono invece due i giocatori della Fiorentina: stiamo parlando di Cristiano Biraghi e di Gaetano Castrovilli. Resta fuori dalla lista Jack Bonaventura.

Ecco la lista completa dei convocati di Roberto Mancini, attualmente in isolamento a causa della sua positività al Covid:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Domenico Criscito (Genoa), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Angelo Obinze Ogbonna (West Ham), Luca Pellegrini (Genoa)*, Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma)*.

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Roberto Soriano (Bologna), Sandro Tonali (Milan).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Paris Saint Germain), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Pietro Pellegri (Monaco).