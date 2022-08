Italiano: “Abbiamo provato a vincerla in tutti i modi, 30 volte al limite dell’area ma senza lucidità. Ikoné? Se si sblocca può essere velenoso”

Non soddisfatto ovviamente Vincenzo Italiano, anche se non del tutto, che commenta così a Dazn il pari della Fiorentina: “Abbiamo fatto di tutto per vincere, abbiamo attaccato nel primo e cercato di farlo nel secondo anche se con meno lucidità e ordine. Ci abbiamo provato, abbiamo cambiato tanti uomini e di questo sono contento perché continuiamo a fare ottime prestazioni. Mi dispiace che per la seconda volta in superiorità non riusciamo a sfruttarla, è un aspetto che va migliorato.

Cosa è mancato? E’ mancato che nel primo tempo siamo arrivati 3-4 volte davanti al portiere e non abbiamo segnato, siamo arrivati 30 volte a ridosso dell’area ma dobbiamo essere più lucidi. Avevamo tutto lo spazio che volevamo, sono stati bravi e fortunati loro a difendersi. Tutti titolari? Alleno giocatori che soni di livello tutti, chi è fenomenale penso abbia la possibilità di essere riproposto perché se lo merita. Gli altri se mi mettono in difficoltà in settimana hanno possibilità di essere inseriti. Ikoné? Se migliora negli ultimi 20 metri può diventare un giocatore molto efficace e velenoso. Sono convinto che appena si sblocca in qualche situazione positiva, possa diventare importante.

Il rigore su Sottil? L’arbitraggio oggi è stato indiscutibile, è rigore però la tocca con la mano prima. Se è così hanno ragione gli arbitri. Jovic nervoso? Ormai lo conosco molto bene, è un ragazzo fantastico, se è arrabbiato è perché oggi non è riuscito a incidere. Deve crescere in condizione, ha grande qualità, non è facile dopo tanto tempo in cui non gioca tante partite”.