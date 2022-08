Buona la prima in Europa per Italiano: adesso serve la conferma in Olanda

Chi ben comincia è a metà dell’opera. E la vittoria della Fiorentina contro il Twente deve rappresentare il primo step in un cammino europeo che ci auguriamo, anche per il bene del calcio italiano, che sia il più lungo possibile.

Era una serata d’esordio per molti, compreso mister Vincenzo Italiano che non poteva debuttare in campo internazionale nel migliore dei modi. Una vittoria che permette di andare in Olanda per la gara di ritorno con due risultati su tre.

Italiano non è uno che fa questi calcoli e la Fiorentina proverà certamente a giocare come fatto nei primi 45 minuti per l’intera gara, o perlomeno fintanto che la qualificazione non sarà acquisita.

Intanto con all’orizzonte la sfida di Empoli, Italiano si gode la buona prestazione (nel primo tempo) dei Viola consapevole che in Olanda lo aspetta “l’inferno di Dante” e che dovrà centrare la prima qualificazione ai gironi in carriera.