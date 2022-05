Italiano: “Ci meritiamo un traguardo importante. La rimonta del Real Madrid può essere un esempio per noi. Saponara? Ha sempre risposto presente. Speriamo che il suo talento ci aiuti ancora”

Mister Italiano, ospite al consueto appuntamento del Fiorentina Weekly, ha risposto così ad una domanda che gli chiedeva quali migliorie volesse alla rosa della sua squadra per la prossima stagione in caso di Europa: “Per quanto mi riguarda la concentrazione adesso è sull’immediato e sul presente. Vogliamo rimediare alle difficoltà dell’ultimo periodo. Abbiamo stazionato per tutto il campionato in queste posizioni di classifica, per me ci meritiamo questo traguardo, ma sta a noi non ripetere gli stessi errori e alla fine vedremo dove saremo arrivati. Ieri ho visto la partita della squadra di Ancelotti contro il Manchester City. Lo stadio ha spinto per tutta la gara. Sembrava impensabile ma hanno fatto il miracolo. La rimonta del Real Madrid può essere un esempio per tutti. Proveremo ad imitarli”.

Infine su Saponara: “Ricky sta facendo bene, come i suoi compagni, sta facendo quello che gli viene chiesto. Si può sempre crescere e migliorare, ma quando è stato chiamato in causa ha sempre dato il suo contributo, segnando anche qualche gol importante. Vediamo se in queste ultime tre partite il suo talento potrà darci una mano”.