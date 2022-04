Italiano: “Col Napoli abbiamo compiuto un’impresa. Adesso testa al Venezia, poi penseremo alla Juventus. Europa? Sarebbe la ciliegina sulla torta. Regalare questo sogno ai nostri tifosi sarebbe il massimo”

Nel classico appuntamento del Fiorentina Weekly ha parlato il tecnico viola Vincenzo Italiano: “Con l’allenamento a porte aperte di ieri al Franchi ci siamo goduti tutto l’affetto del nostro pubblico, del popolo viola. Nell’ultima partita contro il Napoli abbiamo compiuto un’impresa e ieri ci siamo goduti una bellissima giornata coi i nostri tifosi. La Fiorentina vista al Maradona mi è piaciuta molto, e non era semplice. Spero di vedere la stessa voglia e atteggiamento in questo rush finale e sono convinto che possiamo vincere ancora tante partite”.

Coppa Italia o piazzamento Europeo? Italiano ha dichiarato: “Spero non ci sia la necessità di dover scegliere (ride ndr). Speriamo di fare bene nella gara di ritorno in Coppa Italia e continuare poi a macinare punti in campionato. Adesso pensiamo al Venezia e sfruttiamo il fattore campo. Dobbiamo pensare prima a quella partita, poi penseremo alla Juventus e a ribaltare il risultato della gara d’andata”.

‘Italiano portaci in Europa’: “Il coro nei miei confronti mi ha davvero emozionato. Mi fa un immenso piacere tutto questo, mi sento più responsabilizzato per questo rush finale. Arrivare a quel traguardo sarebbe la ciliegina sulla torta sul lavoro che stiamo facendo. Regalare questo sogno ai nostri tifosi sarebbe il massimo”.

Infine sul primo gol di Ikone in viola, il mister ha aggiunto: “Finalmente. Jonny è riuscito a sbloccarsi e far gol. Sono contento per lui. Ci era andato vicino più volte ma sono contento sia successo proprio domenica scorsa”.