Italiano: “Con Gonzalez la Fiorentina ha fatto un grandissimo acquisto. In attesa del mercato, ad oggi i due registi sono Pulgar e Bianco”

Terza ed ultima parte di conferenza per il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Cosenza.

Di seguito le sue parole: “Il nuovo format della Coppa Italia? Personalmente mi dispiace perché le piccole realtà sono rimaste escluse. C’è poco da aggiungere, penso che diventa sempre una competizione sempre più interessante perché è la prima partita dell’anno e vogliamo fare bene. Gonzalez? Non è al top a livello fisico come tutti i Nazionali, però ha delle caratteristiche fisiche che gli permetteranno di entrare presto in condizione. La Fiorentina ha fatto un grandissimo acquisto, adesso sta a me cercare di sfruttarlo nel migliore dei modi. Non ho mai chiesto garanzie alla società su Vlahovic, sono convinto che lui abbia in testa solo questo club ma altre cose non posso aggiungerle perché dipende sempre dalla volontà del ragazzo”.

Prosegue così Italiano: “Benassi, Saponara e Callejon sono tre giocatori che in questo momento reputo importanti e sono a disposizione. Hanno grande qualità, in questo momento fanno parte della Fiorentina e per il nostro sistema di gioco possono essere funzionali. Nel precampionato hanno dimostrato di poter essere tre calciatori importanti. Pulgar? Per caratteristiche è un regista, vedremo come ci adattaremo l’un l’altro. Stiamo valutando anche Bianco, un ragazzo che ha stupito tutti. In questi giorni ci sarà da decidere sul da farsi, in attesa anche del ritorno di Amrabat. In questo momento Pulgar e il ragazzino sono i due registi della Fiorentina“.