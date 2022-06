Italiano è atterrato a Pisa. Ora verso Firenze per il rinnovo. FOTO

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo italiano è atterrato poco fa all’aeroporto internazionale di Pisa-San Giusto, come riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Il tecnico è tornato in Toscana dopo aver trascorso un periodo nella sua Sicilia.

Adesso, il viaggio di Italiano continua alla volta di Firenze. L’allenatore viola ha voluto essere presente fisicamente per sancire il rinnovo del contratto con la Fiorentina, come già anticipato in precedenza. La nuova scadenza è prevista nel 2024, con opzione di allungamento per un’ulteriore stagione.

Di seguito, la foto di mister Italiano all’aeroporto di Pisa: