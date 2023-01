Italiano: “E’ cambiata la classifica ma noi dobbiamo sempre recuperare punti. Ecco perché ho scelto Kouame al posto di Jovic”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport prima della partita con il Torino: “Cambia la classifica ma cambia poco per noi, che dobbiamo comunque recuperare punti e posizioni. Oggi termina il girone di andata e giochiamo in casa, abbiamo voglia di vincere per riscattare la sconfitta di Roma. Kouame al posto di Jovic? Ho deciso così perché il Torino è una squadra aggressiva e Christian sa attaccare bene la profondità. E’ stata una scelta tattica e spero di averla indovinata. Non dovremo concedere palloni facili al Torino, servirà essere puliti a livello tecnico e controbattere colpo su colpo”.