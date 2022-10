Italiano e il cambio di marcia forse decisivo (e definitivo): una Fiorentina-camaleonte, più fluida e verticale

E’ innegabile che nelle ultime settimane Vincenzo Italiano sia tornato indietro da alcune sue ferree convinzioni che la Fiorentina non riusciva proprio a metabolizzare, o non riusciva più a farlo come nella passata stagione. La duttilità di alcuni singoli ha dato e sta dando al tecnico l’occasione di cambiare un po’ la sua squadra in campo: come scrive La Nazione, già in Europa col Basaksehir ad esempio, si è vista una squadra più fluida e camaleontica, in grado di passare dalla difesa a 4 a quella a 3 quando Dodo spingeva particolarmente, per una sorta di 3-4-1-2. Al di là dei numeri però, poi a contare è sempre la qualità: quella che Italiano ha cercato in un Barak più avanzato e in un Kouame più vicino a Jovic. Meno orizzontalità e meno rigidità per cercare soluzioni che sblocchino la Fiorentina: tra Inter e Conference qualcosa a cui andrà data continuità a La Spezia si è già vista.