Italiano: “Ho detto ai ragazzi che era ora dei punti e non dello spettacolo. Sappiamo di valere di più, finalmente vinciamo fuori casa”

A Dazn le parole del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano che commenta così la vittoria sullo Spezia:

“Abbiamo lasciato per strada troppi punti, ingiustamente, per demeriti e per qualche episodio che ha girato contro. Nel primo tempo lo Spezia ci ha fatto soffrire ma nel secondo abbiamo preso in mano la partita ea penso che sia meritata la vittoria. Finalmente abbiamo vinto lontano dal ‘Franchi’ e ritrovato i tre punti che mancavano da tanto tempo.

Sensazioni per la vittoria con lo Spezia? Avrei preferito vincere altre partite e forse non questa, avrei preso punti da altre parti senza dare dispiacere a tanti miei ex giocatori, a tante gente che qui mi vuole bene. Purtroppo ci siamo lasciati in maniera non bella, è una cosa che non avrei mai voluto vivere però il calcio è questo e dobbiamo andare avanti.

Nella riunione tecnica ho detto ai ragazzi che era il momento di pensare più al risultato che alla bellezza della prestazione, cercando di badare al sodo e fare punti. Anche se nel primo tempo non abbiamo giocato come volevamo, era ora di mettere un po’ di sacrificio e carattere e sono stato ripagato dai ragazzi. Chi finisce le partite con le 5 sostituzioni deve capire che può essere determinante. Cabral diverso? Ho preso esempio da Barella che ha detto che sono venuti fuori dalle difficoltà con atteggiamento e voglia. Cabral e gli altri si rendono conto che la classifica non rispecchia i nostri valori. Abbiamo ricevuto tante critiche forse giuste ma pesanti

Due attaccanti insieme? Stiamo iniziando ad aggiungere dell’altro alla fase offensiva, dobbiamo correggere anche quella della riconquista del pallone. Stiamo lavorando e ci stiamo arrivando pian pianino, oggi Bonaventura ha giocato da trequartista. Vorremmo cercare di aggiungere peso davanti, sia oggi che la scorsa settimana l’abbiamo fatto e i ragazzi stanno rispondendo. Spero di poterla proporre anche dall’inizio ma senza dimenticare gli equilibri”.