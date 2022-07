Italiano: “Il primo gol mi fa arrabbiare, non abbiamo approcciato bene la partita. Poi però abbiamo preso in mano la gara, una buona prestazione”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo l’amichevole disputata in Austria e persa 2-1 dalla sua squadra, è stato intervistato da Radio Bruno Toscana: “Un test impegnativo, il Galatasaray è forte. Non abbiamo approcciato bene la partita, il primo gol mi fa arrabbiare, partire con l’handicap non ci sta. Poi quando prendiamo in mano le gare le sappiamo gestire. Abbiamo dato minutaggio a tanti e questo va bene”.

Sulla doppia punta vista nel finale: “Pensavo di avere a disposizione cinque o sei minuti di recupero che l’arbitro non ha dato. Ma quella è una soluzione che ci può tornare utile per il futuro, quando dovremo forzare la situazione”.

Poi ha aggiunto: “Il Galatasaray inizia il campionato la prossima settimana ed è più avanti di noi. Abbiamo tenuto botta, una prestazione molto positiva per noi. Dobbiamo stare attenti perché ogni volta che concediamo, paghiamo dazio. Mi dispiace solo per il risultato”.

Su Dodò: “Eravamo indecisi se metterlo dall’inizio o dargli la parte finale. Quando sarà al cento per cento aggiungerà qualità alla squadra”.