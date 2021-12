Italiano: “Il rammarico più grande è il Sassuolo, vi svelo la gioia più bella finora. Attenzione a Simeone, può inventarsi di tutto”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano si è soffermato su diversi temi nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Hellas Verona: “Il rammarico più grande finora è non aver vinto la partita contro il Sassuolo per tutto quello che abbiamo creato. La gioia più importante, invece, è stata quella serata contro il Milan: non per il risultato, ma per lo stadio emozionante e la felicità dei tifosi”.

Chiosa finale sull’ex viola Simeone: “Bisogna limitarlo, riesce a tramutare in gol qualsiasi occasione. La rete contro l’Atalanta è stata da grandissimo attaccante: finta di andare incontro e smarcamento nello spazio. E’ in fiducia e può invernarsi qualsiasi cosa. Oltre al Cholito, dobbiamo stare attenti al grande dinamismo del Verona e al calore che il Bentegodi riesce a trasmettere ai suoi giocatori”.