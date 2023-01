Italiano: “Il Sassuolo può mettere in difficoltà chiunque, noi scenderemo in campo per vincere. Gonzalez ha fatto pochi allenamenti, ma è carico”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha risposto alle domande dei tifosi sui canali ufficiali del club. Ecco cosa ha detto, cominciando da un’analisi del prossimo impegno, contro il Sassuolo: “Loro mettono in difficoltà chiunque, fanno un ottimo calcio e hanno un allenatore forte. Come sempre, noi entreremo in campo per i tre punti, poi c’è l’avversario. Essere trascinati dal nostro pubblico dà una grande carica, noi lo vogliamo sfruttare”.

Su Castrovilli: “Siamo felici di averlo recuperato, adesso dobbiamo metterlo in condizione alzandogli i minuti e la tenuta fisica. In questo nuovo assetto, può stazionare in tutti i ruoli del centrocampo, ma per le sue caratteristiche e la sua grande conduzione palla al piede, può rendere meglio vicino alla punta e alla zona gol“.

Su Bianco: “Fa parte della rosa della prima squadra, già da inizio stagione, ed è stato valutato come tale. Bravo ad adattarsi ai ritmi elevati che sono richiesti in Serie A, adesso mi ha messo in difficoltà e si è imposto. Mi auguro che continui a farlo. Altri ragazzi della Primavera? Arrivano al campo sempre con voglia, hanno grande entusiasmo. Sono giovani e devono lavorare, ma hanno fame e lo spirito deve essere questo”.

Su Nicolas Gonzalez: “Lo aspettiamo a braccia aperte, siamo ansiosi di averlo con noi. Ha fatto pochi allenamenti con la squadra, ma lo porteremo in condizione pian pianino. Lui ha voglia ed è carico“.