Italiano: “Mi tocca pagare la cena alla squadra, ho vinto per la prima volta a San Siro. Si soffre tanto quando non arrivano risultati e senti critiche e fischi. La nostra svolta a Verona”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è stato intervistato da DAZN dopo la vittoria contro l’Inter: “Ci siamo dati l’obbiettivo di risalire prima della partita di Verona e ci stiamo comportando ora in maniera egregia. Una partita bellissima, va dato merito ai ragazzi che ci hanno dato una striscia lunga piena di soddisfazioni. La svolta? Ho detto Verona perché lì ho visto qualcosa di diverso e quel successo ci ha dato grandissima autostima. Da allora siamo diventati più concreti e abbiamo avuto più solidità difensiva. Questa solidità parte dal sacrificio e da mettersi a disposizione della squadra. Bravo Ranieri a dare manforte subito ai compagni. Abbiamo portato via tre punti importanti”.

Poi ha aggiunto: “Si soffre tanto quando non si fanno risultati, quando arrivano critiche pesanti e qualche fischio. E’ in quel momento che devi trovare la ricetta per venire fuori. Dovrò pagare una cena perché questa è la mia prima vittoria a San Siro. Non avevo mai vinto né da giocatore, né da allenatore. Abbiamo iniziato un mese di fuoco con una grandissima vittoria, ora concentriamoci ed andiamo avanti”.

Infine su Castrovilli: “Ho voluto dare questa partita a Gaetano perché sapevo che era una partita dispendiosa e per testare la sua crescita. Pian, pianino sta ritornando. Ha la fiducia di tutti e sappiamo quello che può darci”.