Italiano nella terra di mezzo: Molti allenatori guadagnano più di lui. Ma pagare tanto non è necessariamente garanzia di ottenere risultati, vero Allegri?

Vincenzo Italiano non è di certo tra gli allenatori più pagati della Serie A. Secondo i dati riportati dal Corriere della Sera, il tecnico della Fiorentina è al decimo posto in questa speciale graduatoria, con 1,7 milioni di euro all’anno (che possono diventare due con i bonus). E questo tra l’altro perché Italiano ha ottenuto un importante aumento con il nuovo contratto firmato in estate.

Ma non sempre pagare tanto gli allenatori è sinonimo di ottenere risultati. Lo dimostra il fatto che nessuno dei tre più pagati (Allegri, Mourinho e Inzaghi, nell’ordine) occupa i primi tre posti in classifica.

Per la cronaca davanti ad Italiano ci sono anche allenatori come Gasperini, Mihajlovic (esonerato da poco dal Bologna) e Juric, che non sono in grandissimi club.