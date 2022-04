Italiano: “Non c’è stato il nostro classico approccio, meritiamo quell’errore che ci ha fatto perdere la gara. Odriozola? Scelta legata alla condizione fisica”

Il commento di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, a Sky Sport nel dopo gara:

“Stranamente non abbiamo approcciato come facciamo sempre, prima o poi doveva succedere. Brava la Salernitana ad aggredirci subito, spinti da uno stadio fantastico, complimenti a tutta la gente di Salerno, sono stati bravi a sfruttarla. Noi non bene nel primo tempo, nel secondo la squadra ha reagito e per un’ingenuità la perdiamo. Per quel primo tempo non brillantissimo, la squadra merita quell’errore che fa perdere la partita. Tutti devono stare concentrati e attenti, soprattutto chi difende la porta. Ultimamente stavamo avendo grande compattezza difensiva, grande attenzione, è un peccato perché nella ripresa non gli abbiamo fatto superare la metà campo. Perdiamo alla fine un po’ immeritatamente per il secondo tempo che abbiamo fatto.

Odriozola-Venuti? Alvaro arriva da un infortunio al ginocchio, sta rientrando pian piano. Ora pian piano gli daremo minuti, è la prima settimana in cui ha spinto. E’ una scelta legata alla condizione fisica sua e di Venuti. Pallone con rimbalzi strani? Quando l’erba è bagnata scorre di più, penso che ne tragga vantaggio lo spettacolo, non la Salernitana o la Fiorentina. Il problema però è il nostro approccio.

Gli errori sui gol? Quando la partita è in pieno dominio, quella palla non deve rimanere in quella zona, si tira via. E sarebbe rimasta l’inerzia che si era creata. Noi marchiamo a uomo, ognuno è responsabile di quello che va a fare. Responsabilizzare i calciatori è qualcosa per migliorare il collettivo. Nelle ultime gare l’attenzione è stata elevata, oggi è calata e se cala perdi le partite.

Ormai siamo arrivati in una situazione dove si può riuscire ad avere grande condizione giocando ogni tre giorni. Noi oggi abbiamo ruotato 2-3 ragazzi rispetto a mercoledì, per cui eravamo tranquilli sull’intensità. Il nostro finale di campionato, se ci dovesse permettere di arrivare in una zona dove stazioniamo da inizio anno sarebbe un risultato straordinario. Poi c’è l’abitudine alle coppe, a giocare in infrasettimanale, per me ce lo meritiamo”.