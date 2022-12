Italiano non vuol perdere tempo. La Fiorentina va di corsa con Jovic e Milenkovic

La Fiorentina questo pomeriggio giocherà contro il Bastia in amichevole. La squadra viola corre, Italiano non vuole perdere tempo e si è portato in Corsica anche Milenkovic e Jovic che sono arrivati a Firenze dopo l’esperienza ai Mondiali lunedì scorso.

Il tecnico ne vuole accelerare l’inserimento – si legge sul Corriere dello Sport-Stadio – se e quanto giocheranno ha poco rilievo, ne ha molto invece il fatto che il centrale va a unirsi subito a Igor e Quarta per il test che riguarda la difesa, mentre il centravanti ex Real Madrid andrà ad irrobustire la fase offensiva dove Cabral di suo è chiamato a dare dimostrazione di altro impatto sul gioco.