Italiano, numeri da record al Franchi! Eguagliate le vittorie di…

Vincenzo Italiano sta rivoluzionando il cammino della Fiorentina, e il confronto con le passate stagioni lo conferma anche a livello di statistiche. Analizzando il cammino al Franchi, l’allenatore ex Spezia, infatti, ha già ottenuto sei vittorie in campionato e una in Coppa Italia: numero che corrisponde nientedimeno che alle vittorie totali ottenute in casa dai viola la scorsa stagione dopo la fine del girone di andata (prime 19 partite), quando la Fiorentina ottenne solo sei successi in Serie A e uno in Coppa contro il Padova.

Guardando al totale, ci furono otto successi casalinghi, cinque in campionato e tre in coppa Italia: così, qualora il Benevento venisse battuto domani, Italiano supererebbe già nelle statistiche il numero totale di vittorie ottenute in casa dai viola durante la prima annata Commisso. Numeri da record, che contribuiscono a rinsaldare la fiducia del gruppo nel cammino per l’Europa.