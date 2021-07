Italiano prepara la formazione per la gara di oggi. In attacco scalpitano Sottil e Saponara, Krastev e Agostinelli pronti a centrocampo

La Nazione in edicola oggi si concentra su quella che può essere la formazione titolare della Fiorentina che scenderà in campo oggi contro la compagine umbra della Polisportiva C4 Foligno, la quale milita in Promozione

Il modulo sarà sempre il 4-3-3 stabilito sui principi del tecnico Vincenzo Italiano. In porta ci sarà Terracciano, mentre in difesa dovrebbero agire Venuti a destra, Milenkovic e Ranieri al centro e con Terzic sulla sinistra data anche l’indisponibilità di Biraghi. A centrocampo ci sarà Krastev a impostare la regia del gioco, con Duncan e Agostinelli pronti nel ruolo di mezzali.

In attacco Italiano metterà al centro Vlahovic, e il tridente sarà completato con la presenza dei due ‘Ricky’, ovvero Saponara e Sottil ai lati del numero 9 viola.