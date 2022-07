Italiano pungola la squadra e chiede di più ai suoi giocatori

MOENA – Più intensità, forse anche più impegno. L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha chiuso l’allenamento della mattina pungolando i propri giocatori, con un discorso motivazionale che riguardava il lavoro sul campo.

Qualche minuto a bordo campo per cercare di sottolineare in maniera chiara quello che vuole dai suoi ragazzi anche in vista del conseguimento degli obiettivi stagionali.

Ovviamente Italiano si attende una risposta in questo senso già a partire dalla seduta di questo pomeriggio.