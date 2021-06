“Italiano può far innamorare Firenze con un grande calcio. Mercato? Vi dico cosa serve”

L’ex giocatore della Fiorentina, Daniele Amerini, ha parlato a TMW dell’arrivo di Vincenzo Italiano alla Viola.

Queste le sue parole: “Può essere il tecnico giusto come poteva essere De Zerbi, per dare una nuova impronta rispetto agli ultimi anni. Ci possono essere dei rischi perché è un tecnico giovane e arriva in una piazza difficile come Firenze dove ci vogliono grandi attributi. Ma può essere colui che farà di nuovo innamorare il pubblico con un grande calcio. Mercato? Un paio di centrali difensivi, un regista, un altro esterno e un vice Vlahovic“.