Italiano: “Ringrazio la Fiorentina per la voglia che ha avuto di portarmi a Firenze. Cercherò di ripagare questa fiducia. Gonzalez? Non avrà problemi ad adattarsi ad eventuali cambiamenti tattici”

A margine della conferenza stampa di presentazione Mister Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Italia 7. Con alle spalle la splendida Firenze, in nuovo tecnico della Fiorentina ha parlato così:

“Non posso non essere non emozionato ad esser qui oggi con uno spettacolo del genere alle spalle (Firenze vista dal Piazzale Michelangelo ndr). La società mi ha voluto fortemente. Allenare la Fiorentina è una grande responsabilità, ma io ho sempre portato il cuore ovunque sia stato e lo farò anche qui a Firenze. Speriamo di diventare squadra al più presto e di ottenere ottimi risultati”.

Il mantra di Vincenzo Italiano: “Io penso che una squadra debba cercare di creare tanto e concedere poco agli avversari. In questi anni, a livello personale, penso di esser riuscito in questo intento e di aver raggiunto risultati anche oltre le aspettative. Mi auguro che questo possa ripetersi anche qui a Firenze. In questi tre giorni di allenamento ho conosciuto i ragazzi, ho visto grande voglia, grande carica e tanta disponibilità. Ora andremo in ritiro e cercheremo di curare tutti i dettagli, ci conosceremo meglio e cercheremo di iniziare nel migliore dei modi questa stagione alle porte”.

La lunga trattativa con lo Spezia per aggiudicarsi Vincenzo Italiano: “Penso che quando si arriva ad un epilogo del genere significa che ci è trovati nel mezzo tra la mia volontà e quella della Fiorentina, un 50 e 50. Ringrazio la proprietà per la voglia che ha avuto di portarmi a Firenze. Cercherò di ripagare questa fiducia”.

Sul classico 4-3-3 che ha contraddistinto la sua carriera da allenatore: “A parte i numeri è bello avere dei principi di gioco, come sfruttare l’ampiezza, l’essere aggressivi, cercare di avere spesso il pallino del gioco in mano. Che sia un 4-3-3 o qualche altro sistema di gioco, l’importante è l’interpretazione. L’hanno scorso ho dimostrato di poter variare, soprattutto a gara in corso. Poi se hai a disposizione giocatori come Gonzalez, con quella qualità è tutto più facile. E’ un giocatore intelligente, sveglio tatticamente che non avrà problemi ad adattarsi ad eventuali cambiamenti”.

La prima giornata contro la Roma di Mourinho: “Partiamo subito forte. In questa preparazione bisognerà essere super concentrati. La mia voce in soli tre giorni è quasi andata perchè abbiamo iniziato già a fare sul serio. La Roma è una grande squadra, dovremo essere pronti e preparati, ma penso che con il lavoro e con il sudore qualsiasi cosa è possibile”.