Italiano scommette ancora su Jovic: tecnico e società credono nel serbo e non possono rassegnarsi

Un paio di mesi scarsi di stagione e il primo bilancio non può certo essere lusinghiero per Luka Jovic, chiamato a dare risposte e ‘gasato’ ieri da Italiano in sala stampa. Una scommessa era a inizio luglio e scommessa resta oggi, al cui esito parziale però la Fiorentina non vuole e non può certo rassegnarsi vista la disperata penuria di gol e attaccanti di rendimento soddisfacente. Di tempo ne è passato poco e ce n’è ancora per trovare la via del riscatto, anche in ottica Mondiale, prima che vengano fatte determinate considerazioni sul mercato. In Nazionale ha raccolto appena 2 minuti in 2 partite, tornando se possibile anche più rabbuiato di prima ma la voglia e la fame di riscatto non possono che sgorgare da dentro lo stesso attaccante serbo. Tra domani a Bergamo e giovedì in Conference, una nuova chance.