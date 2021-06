“Italiano tentato dalla Fiorentina, Platek irritato dopo che due settimane fa il tecnico aveva rinnovato”

Giungono nuovi particolari su quanto potrebbe andare in scena nelle prossime ore e quanto sta andando in scena invece ora tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano. Due settimane fa era arrivato il rinnovo del tecnico fino al 2023 e questo indispettisce non poco il neo presidente spezzino Platek, rimasto molto irritato dalla situazione secondo quanto riportato da Nicolò Schira:

#Fiorentina offre a Vincenzo #Italiano biennale da €1,2M a stagione con opzione per il terzo anno. Italiano è tentato dai Viola, ma deve liberarsi dallo #Spezia (clausola da €1M). #Platek e #Tella irritati dal dietrofront del tecnico che aveva rinnovato appena 2 settimane fa… — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 19, 2021