Italiano: “Una gioia incredibile, abbiamo giocato da grandi, percorso fantastico. Biraghi è un capitano vero, ha riportato la Fiorentina in finale”

A Dazn le parole di un euforico Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina:

“Dopo questa partita provo una gioia incredibile, è stata una partita incredibile vinta all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare dopo una partita di qualità. Non siamo mai mancati e usciti dalla partita, abbiamo meritato di andare in finale, ne centriamo un’altra: percorso fantastico e devo fare i complimenti ai ragazzi. Non è facile ribaltare il risultato in un campo così caldo, dopo una sconfitta.

Ci credevo perché all’andata abbiamo staccato la spina a un quarto d’ora dalla fine però avevamo fatto bene, avevamo fatto 70 minuti da grande squadra e alla squadra avevo detto che potevamo toglierci soddisfazioni. Abbiamo giocato da squadra matura ed è un premio ad una grande prestazione.

Soddisfazione più grande? Arrivare in finale alla mia prima esperienza in Europa, ci tenevo tantissimo. Se me l’avessero chiesto a inizio stagione, avrei detto Praga però siamo stati bravi a centrare anche la finale di Coppa Italia. Il percorso in Europa è bellissimo, lascia un’esperienza che non dimentichi facilmente, essere arrivati in finale è una soddisfazione grandiosa. Siamo stati bravi a reagire ai momenti di sofferenza, abbiamo carattere che dobbiamo buttare dentro nella doppia finale.

Trionfo del calcio italiano? E’ sempre un calcio che propone, è guardato da tutti e portare 3 squadre in 3 finali è motivo di grande soddisfazione. Tutte e tre ce la giocheremo alla grande per portare a casa un trofeo.

Biraghi ha parlato di svolta con me? E’ un percorso che parte dall’anno scorso, abbiamo cambiato progetto, mentalità, c’è voluto un campionato intero per ottenere questa qualificazione in Conference. Da quando sono arrivato gli abbiamo affidato la fascia, è un uomo che sa prendersi le responsabilità, sa dire le cose giuste e gli faccio i complimenti perché ha portato la Fiorentina in finale dopo tanti anni”.