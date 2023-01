Italiano: “Una vittoria meno qualitativa ma ce la teniamo stretta. Nico fa cose diverse dagli altri, ora recuperiamo Castrovilli e Amrabat”

Il commento di un Vincenzo Italiano, stavolta sorridente, a Dazn dopo la vittoria della Fiorentina sul Sassuolo: “Vittoria concreta, che volevamo, anche meno qualitativa rispetto alla prestazione del primo tempo di mercoledì però si vincono anche così, con la concretezza, il cuore e la voglia di risultato. Penso che il Sassuolo sia una squadra molto temibile, abbiamo trovato due squadre organizzate, al minimo errore arrivano in porta. Abbiamo pareggiato la prima e vinto la seconda con due squadre temibili, ci teniamo la vittoria, col doppio turno casalingo sarebbe meglio vincere la prima, però siamo stati bravi a correggere con la seconda.

Gonzalez? Dal campo la sensazione è che Nico oltre al mancino ha anche quella capacità di leggere palle sporche, velocità nel buttarsi negli spazi. Recuperiamo un giocatore importante, ha poco minutaggio e pian pianino cerchiamo di rimetterlo a regime. Jovic e Cabral? Jovic non era disponibile, ha preso una botta in rifinitura. Cabral nel primo tempo ha subito una distorsione alla caviglia ma nulla di particolare.

Tanti cambi offensivi? Si deve sempre avere questa mentalità e cercare sempre il massimo, i giocatori offensivi devono sacrificarsi e correre, se si ragiona così sii può anche giocare con due più quattro davanti ultra offensivi. E’ chiaro che se entrano e non rinconrrono e sono statici è troppo difficile. Nel secondo tempo mi hanno trascinato loro, sono stati bravi. E ripartiamo, abbiamo un tour de force incredibile, mi preme recuperare tanti giocatori ora non a disposizione, vedi anche Castrovilli che dobbiamo far arrivare a regime.

Amrabat? In Nazionale avete visto, ha detto di essere stravolto, ha giocato anche non al 100%. Non è al top, quando lo sarà, sarà un’altra risorsa per noi. Obiettivo Europa? Mi piace l’ambizione dei ragazzi, sanno che si può passare anche attraverso momenti non belli sotto l’aspetto della condizione. Stiamo ripartendo e tutti vogliamo ottenere quello che l’anno scorso ci siamo conquistati”.