Jacobelli: “La Fiorentina deve solo abituarsi al doppio impegno, anche l’Atalanta all’inizio faticò. Gollini? Il suo valore non è in discussione”

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina in questo momento ha tratto beneficio psicologico dalla vittoria contro il Verona, che le ha permesso di vivere con serenità la sosta. La squadra però deve abituarsi al doppio impegni, l’esempio lampante è l’Atalanta che ha fatto la Champions per tre anni di fila ma all’inizio faceva fatica. Le prossime settimane saranno fondamentali per permettere alla Fiorentina di acquisire esperienza. Già partecipare a certi tornei è importante, il reto viene col tempo”.

E poi su Gollini ha aggiunto: “Nella carriera di ogni portiere ci sono periodi brillanti e altri deludenti. Il valore assoluto del ragazzo a mio avviso è fuori discussione, anche se è vero che ha accusato qualche incertezza. E’ fondamentale che Italiano faccia una scelta, il portiere è un ruolo in cui c’è bisogno di certezze e non di alternanza. Gollini è animato da una grande volontà di rivincita e di rilancio”.