Jans e il rischio di perdere un giocatore per il play-off di Conference: “Zerrouki è un gran giocatore, anche se se ne andrà…”

Dovrebbe essere il Twente l’avversario della Fiorentina nel play-off di Conference League e il club olandese potrebbe perdere Ramiz Zerrouki. Un elemento che non preoccupa troppo il tecnico Ron Jans:

“Fortunatamente siamo tornati da Belgrado senza infortuni importanti e mi aspetto che i giocatori di giovedì possano fare la loro comparsa anche domani. Conosco Ramiz come un giocatore ed è uno che lavora con animo e felicità ogni giorno per migliorare le sue qualità, per diventare un calciatore migliore. È un giocatore che fa squadra ed un ragazzo meraviglioso con cui lavorare. Se guardo indietro alla mia carriera, lo sviluppo di Ramiz è una delle ciliegine sulla torta. Qualunque cosa accada, sarà sempre così”.