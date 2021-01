Jimmi Ghione: “Nicola ha gran carisma, ma avrei rivisto bene anche Ventura sulla panchina del Torino”

A poche ore dalla sfida di stasera tra Torino e Fiorentina, ai microfoni di Lady Radio ha parlato Jimmy Ghione, volto televisivo di Striscia la Notizia: “Sarà una partita importante e particolare, tra due squadre gemellate alla ricerca dei tre punti. Una guerra in famiglia, una battaglia tra poveri. Fa venire le lacrime agli occhi vedere queste due squadre in quella zona di classifica.

Su Giampaolo e Nicola invece: “Abbiamo pareggiato col Benevento. Nicola è più carismatico di Giampaolo, che ha sicuramente un carattere più introverso, ma non è che più un allenatore urla e più vinci. L’ex allenatore granata ha pagato pegno per una rosa che sulla carta avrebbe potuto dare risultati diversi. Serve riconquistare punti sul campo, anche se mi dispiacerebbe farlo proprio con la Fiorentina. Vedremo se ci accontenteremo di un pareggio, ma l’obiettivo è raggiungere la salvezza”.

Sulla rosa del Torino: “Ci sono dei giocatori da rimettere in careggiata. Abbiamo Rincon che è un giocatore da 6,5, non da 8. Abbiamo giovani interessanti come Singo, Buongiorno e Segre che devono inserirsi nel gruppo. Abbiamo un gran portiere come Sirigu e Belotti, ma non possiamo basarci solo su di loro. Oltre alla cornice serve anche il quadro. A questa squadra manca la sicurezza vista la situazione delicata di classifica, vedo un po’ di paura in campo e in queste circostanze serve lavorare sulla testa dei giocatori. L’allenatore deve fare un po’ lo psicologo in questi casi”.

Su Ventura: “L’avrei rivisto bene al Torino, visto che è stato l’allenatore che negli ultimi 20 anni ha fatto meglio in granata. E’ stato messo in croce per la partita contro la Svezia, ma da tifoso del Toro speravo in un suo ritorno. Detto questo adesso vedremo cosa riuscirà a trasmettere Nicola”.

Ha detto la sua anche l’ex calciatrice e attualmente allenatrice Carolina Morace: “Giampaolo è un’ottimo tecnico, nelle annate si verificano alcune circostanze particolari che possono segnare l’andamento di una squadra. Nicola mi sembra la persona giusta per tirare fuori il meglio dai giocatori del Torino. La Fiorentina ha tanta qualità e ci aspettiamo qualcosa di più. Cairo è un’ottimo imprenditore, una persona molto seria che ha la passione del calcio. Le proprietà straniere devono comunque avere la passione, perchè se c’è soltanto il business non se ne esce fuori. Non vorrei che Commisso venga allontanato da Firenze per la vicenda dello Stadio. Dobbiamo ricordarci che comunque sia è un imprenditore che ha provato a mettere le mani anche su altre realtà”.