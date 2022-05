Joao Pedro e un probabile futuro in Serie A. Su di lui la Fiorentina, ma non solo

L’attaccante del Cagliari Joao Pedro è pronto a lasciare Cagliari dopo la retrocessione in Serie B dei rossoblu. Il brasiliano ha addosso gli occhi di alcuni club della massima categoria italiana, tra cui proprio la Fiorentina, che già ha manifestato interesse nelle scorse settimane. I viola, tuttavia, non sono gli unici interessati. Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche il Torino di Juric avrebbe messo nel mirino il numero 10 dei sardi. Il suo futuro, dunque, si prospetta ancora in Serie A, resta da capire dove: per ora, sembrano farsi avanti due contendenti.