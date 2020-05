Joe Barone lancia Ribery: il francese scalda i motori… ma c’è l’ultimo via libera da attendere

Quella di ieri è stata indubbiamente la giornata di Franck Ribery, della sua doppia negatività a test sierologico e tampone e del ritorno al centro sportivo. Nel suo caso l’assenza a causa Covid si è andata a sommare a quella legata all’infortunio alla caviglia, anche se il suo recupero era ormai ultimato al momento dello stop al campionato. “L’ho visto in grandissima forma, Franck ha lavorato molto in Germania, l’ho trovato carico. Avrei voluto abbracciarlo ma aspettiamo di capire quali sono le regole da seguire”, così Joe Barone sul francese, che ora quindi deve aspettare l’ultimo via libera, quello per potersi tornare ad allenare ora individualmente e, se arriverà l’ok, anche collettivamente a partire dal 18 maggio. Resta da capire infatti se Ribery dovrà rispettare la classica forma di autoisolamento per chi rientra dall’estero. Ieri invece si era potuto recare al centro sportivo, con l’assenso dell’ufficio igiene, perché era risultato negativo già ad un tampone effettuato in Germania, prima della partenza.